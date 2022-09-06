Спектакль «Сережа» открыл фестиваль «Золотая маска» в Красноярске

В Красноярске в понедельник, 5 сентября, состоялось открытие фестиваля «Золотая маска». Его открыл спектакль «Сережа», в котором роль Алексея Каренина сыграл знаменитый российский актер Константин Хабенский. Роль Анны Карениной исполнила Мария Смольникова.

Отметим, что красноярцы смогут во второй раз увидеть постановку «Сережа», с которой приехал МХТ им. Чехова. Спектакль вновь сыграют в Театре оперы и балета им. Д. Хворостовского. Также в рамках фестиваля «Золотая маска» жители Красноярска на протяжении двух недель до 18 сентября увидят множество интересных постановок.

Как признался Константин Хабенский, для него выступление на красноярской сцене стало дебютным в нашем городе. Своего героя он описал, как человека любящего, но при этом не привыкшего к открытому проявлению чувств. Хабенский считает, что Алексей Каренин является человеком, который держал в себе глубоко огромные чувства по отношению к женщине. В результате событий, которые описал Лев Толстой, Каренин, вероятно, потонул в собственном кровоизлиянии, отметил актер.

Исполнительница роли Анны Карениной Мария Смольниковой называет свою героиню нелепой и несуразной, что достаточно нетипично для данного персонажа. В постановке «Сережа» Анна раскрывается для зрителей с новой стороны и перед ними она предстает человеком со своими переживаниями. Также Мария Смольникова отмечает, что, работая над спектаклем, они стремились, чтобы Анна была человеком со множеством переживаний внутри и было видно ее боль, сомнения и страх.

Как рассказала корреспонденту Sibnovosti читательница издания Светлана, спектакль «Сережа» для нее стал приятным открытием.

«Помимо невероятного выступления актеров, меня очень удивило то, что постановка «Сережа» предстает перед зрителями в непривычном для них жанре. Несмотря на то, что я люблю классические жанры театрального искусства, спектакль для меня все равно стал настоящим открытием», - отметила она.

Добавим, что постановку «Сережа» покажут на сцене Театра оперы и балета им. Д. Хворостовского сегодня в 18:00.

Фото: © Никита Алексеев