Красноярские школьники ищут работу в интернете за 20 000 рублей

Красноярские подростки хотят работать в общепите и получать за это 20 000 рублей. Именно к такому выводу пришли сотрудники популярного сайта по подбору вакансий.

На сайте hh.ru размещено более 4 000 резюме от школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Некоторые из желающий трудиться уже имеют опыт работы.

Самыми популярными вакансиями помимо общепита стали курьер (13%), продавец-консультант и промоутер (по 9%), а также упаковщик/комплектовщик (6%).

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, Татьяна Нечаева, отмечает, что 14-летним школьникам в обязательном порядке понадобится письменное согласие родителей, а вот с 16 лет трудовой договор заключается, как со взрослыми.

Отметим, что более 500 школьников готовы совмещать учебу и работу.

При этом эксперты уверены в том, что подработка нужна лишь в том случае, если она не мешает учебе и не вредит здоровью и нравственному развитию.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости