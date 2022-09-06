Главврач Красноярской станции скорой помощи спас военного на борту самолета

Главврачу «Красноярской станции скорой медицинской помощи» Сергею Скрипкину вновь удалось спасти жизнь человеку во время авиаперелета.

Ранее Sibnovosti уже рассказывали о том, что Скрипкин в начале августа этого года оказал помощь 26-летнему пассажиру самолета, который почувствовал себя плохо.

По словам Сергея Скрипкина он возвращался из Донбасса на самолете, в салоне которого находился мужчина, участвующий в спецоперации и получивший ранение. Пассажир находился на борту воздушного судна после серьезной операции и в какой-то момент ему стало плохо. Как отмечает Сергей Скрипкин, помощь потребовалась серьезная и ему пришлось вколоть обезболивающее.

Добавим, что Скрипкин провел месяц добровольцем на Донбассе, работая в больнице Мариуполя, в которой оказывал медпомощь мирным жителям и военным.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости