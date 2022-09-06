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В Курагинском районе работник лесозаготовительного предприятия угнал вилочный погрузчик

Главная Общество
Красноярск
18:20 6 Сентября 2022
полиция, угон, в красноярском крае, преступление
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В Красноярском крае автоинспекторами был задержан 39-летний житель Курагинского района. Его подозревают в угоне вилочного погрузчика, который используется для транспортировки пиломатериалов.

По официальной информации, дорожные полицейские в ходе патрулирования улиц поселка Курагино увидели погрузчик, в котором сидел пьяный мужчина.

Впоследствии выяснилось, что мужчина является сотрудником лесозаготовительного предприятия. Он предпринял попытку вывезти с территории предприятия пиломатериал на погрузчике, но в какой-то момент в машине закончилось топливо. Ущерб, нанесенный подозреваемым, превысил 22 тыс рублей.

Злоумышленник признался, что планировал использовать пиломатериал в личных целях, а угнанный погрузчик вернуть на территорию предприятия. В отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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