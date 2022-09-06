В Красноярске на этой неделе будет открыта одна из полос движения на Маерчака

В Красноярске на текущей неделе запланировано открытие одной из полос движения на улице Маерчака. Речь идет о полосе, которую хотели открыть первого сентября. Об открытии полосы рассказал и.о. мэра Владислав Логинов.

Владислав Логинов сообщил, что после открытия полосы по ней будет запущен общественный транспорт и автомобили. В дальнейшем дорожные работы на улице Маерчака будут продолжены. Специалистам осталось уложить асфальт и провести работы по благоустройству.

Как пишут Gornovosti со ссылкой на пресс-службу администрации города, на текущей неделе запланировано открытие нечетной стороны Маерчака. При этом речи о конкретной дате пока не идет.

Добавим, что весь комплекс мероприятий по благоустройству улицы Маерчака планируют завершить к 25 октября.

Фото: © Администрация г. Красноярска