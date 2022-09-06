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Красноярский край получил два уникальных робота-микроскопа

Главная Общество
Красноярск
14:10 6 Сентября 2022
общество, красноярск, здравоохранение, операция
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Красноярский край одним из первых в России получил уникальные хирургические роботизированные микроскопы, созданные для проведения высокотехнологичных операций на сосудах сердца и головного мозга, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Они поступили в краевую клиническую больницу и в БСМП.

Стоимость микроскопа — более 45 млн рублей.

На данном оборудовании будут оперировать пациентов, поступающих с аневризмами, проводить реконструктивные операции на сосудах головного мозга, опухолях и на спинном мозге.

Всего таких аппаратов в России три. В частности, один в Краснодаре и два в Красноярске.

Первую операцию с использованием нового микроскопа при удалении опухоли головного мозга в БСМП провёл врач-нейрохирург, профессор Андрей Народов. Ранее первую операцию по клипированию аневризмы провели в краевой больнице.

Оборудование представляет собой гибридную установку, в ней совмещены возможности микроскопа (до 42-кратного увеличения), эндоскопа и ангиографа. В отличие от ангиографа, где изображение даёт рентген-излучение, здесь используется контрастное вещество, которое светится под инфракрасным излучением. Методика позволяет наиболее безопасно выполнять операции на сосудах головного мозга и в режиме реального времени видеть не только их снаружи, но и ток крови внутри. Это важно для профилактики осложнений.

У робота-микроскопа более сильная оптика и направленный свет, автоматическая фокусировка. Также оборудование совмещено с эндоскопом. За несколько секунд эндоскопическая камера выводит изображение в окуляры микроскопа и на монитор, то есть операторы видят картину полностью. Это обеспечивает высокий контроль во время операции. Кроме этого, при переходе от одного участка головного мозга к другому, микроскоп «запоминает» исходное положение и может вернуться назад с сохранением фокуса.

Фото: © пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края

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