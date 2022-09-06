Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 5% в январе-августе

За восемь месяцев 2022 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 5,2 млн пассажиров (+5,1% к аналогичному периоду прошлого года).

В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 4,2% – до 4,1 млн человек, в дальнем следовании – на 8,4%, составив 1 млн 92 тыс.

Пассажирооборот в январе-августе достиг 1,3 млрд пасс-км – это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В августе 2022 года на КрасЖД отправлено 822,4 тыс. пассажиров, из них пригородном сообщении – 643,6 тыс. (-4,8% к августу 2021 г.), в дальнем следовании – 178,8 тыс. (+9,5%). Пассажирооборот составил 250,5 млн пасс-км (+ 4,8% к августу 2021 года).

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД