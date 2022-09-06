6 сентября
Красноярск
погода +13 °C
60.9
 
€ 60.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

28-летнему красноярцу грозит штраф за выезд на встречку и проезд на красный на Телевизорной

Главная Общество
Красноярск
14:50 6 Сентября 2022
полиция, гибдд, в красноярске, водитель, автомобиль, штраф
версия для печати Ico_print

В Красноярске дорожным полицейским удалось установить лично автовладельца, который выехал на встречную полосу, а затем проехал на «красный» на Телевизорной.

В полиции отметили, что заметили видеозапись в соцсетях, на которой запечатлено грубое нарушение ПДД, допущенное водителем BMW. Как выяснилось, нарушителем оказался 28-летний красноярец. Также было установлено, что с 2016 года автомобилиста 24 раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.  

Добавим, что за выезд на встречную полосу водителю придется заплатить штраф в пять тысяч рублей или он будет лишен прав до полугода. За проезд на запрещающий сигнал светофора ему грозит штраф в одну тысячу рублей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 002 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 002 человека

6 Сентября 2022 г.
Большинство жителей переносят заболевание в лёгкой или средней степени тяжести
Новости Красноярска: Главврач Красноярской станции скорой помощи спас военного на борту самолета

Главврач Красноярской станции скорой помощи спас военного на борту самолета

6 Сентября 2022 г.
До этого Сергей Скрипкин спас 26-летнего пассажира
Новости Красноярска: В Дзержинском районе мужчине грозит тюрьма за поджог сухой травы

В Дзержинском районе мужчине грозит тюрьма за поджог сухой травы

6 Сентября 2022 г.
Из-за поджога сгорели три близлежащих дома
Новости Красноярска: В Красноярске судебные приставы арестовали бетономешалку за долги владельца на 2 млн рублей

В Красноярске судебные приставы арестовали бетономешалку за долги владельца на 2 млн рублей

6 Сентября 2022 г.
Бетономешалка стоит на штрафстоянке
Новости Красноярска: Возможность обычных звонков через Wi-Fi запустил Мегафон по всей России

Возможность обычных звонков через Wi-Fi запустил Мегафон по всей России

6 Сентября 2022 г.
Компания стала первой, кто внедрил этот сервис на всей территории страны
Новости Красноярска: 35-градусная жара нагрянет в Красноярский край 7 сентября

35-градусная жара нагрянет в Красноярский край 7 сентября

6 Сентября 2022 г.
Температура воздуха может достигнуть +35 градусов
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

5 Сентября 2022 г.
Раненого хищника обнаружили недалеко от домов
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru