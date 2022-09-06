28-летнему красноярцу грозит штраф за выезд на встречку и проезд на красный на Телевизорной

В Красноярске дорожным полицейским удалось установить лично автовладельца, который выехал на встречную полосу, а затем проехал на «красный» на Телевизорной.

В полиции отметили, что заметили видеозапись в соцсетях, на которой запечатлено грубое нарушение ПДД, допущенное водителем BMW. Как выяснилось, нарушителем оказался 28-летний красноярец. Также было установлено, что с 2016 года автомобилиста 24 раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Добавим, что за выезд на встречную полосу водителю придется заплатить штраф в пять тысяч рублей или он будет лишен прав до полугода. За проезд на запрещающий сигнал светофора ему грозит штраф в одну тысячу рублей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости