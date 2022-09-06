9 жителей городов Красноярска и Канска похитили 28 млн рублей средств маткапитала

Уголовное дело о хищении более 28 млн рублей средств материнского капитала дошло до суда. 9 жителей Красноярска и Канска, состоявших в преступном сговоре, пойдут под суд.

В 2014 году житель Канска создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных подразделений (в городах Красноярске и Канске). Для их руководства он привлёк своего знакомого.

С 2014 по 2017 гг. они подыскивали людей, являющихся владельцами нереализованных сертификатов на материнский капитал. Под предлогом оказания услуг по юридическому сопровождению приобретения жилья за счёт привлечения средств маткапитала, получали от них доверенности на представление интересов. От имени граждан они заключали с кредитными организациями договоры целевого займа на покупку жилья. В них указывали банковские счета подконтрольных им организаций для перечисления заёмных денег.

Для обналичивания материнского капитала подыскивали жильё, непригодное для проживания либо имеющее низкую стоимость из-за ветхости. Преступники составляли документы, содержащие фиктивные данные, и представляли их в Пенсионный фонд РФ и КГКУ «Управление социальной защиты населения». Отделение ПФР после получения документов перечисляло средства маткапитала в кредитную организацию.

Участники преступного сообщества распоряжались деньгами по своему усмотрению. Таким образом они лишили 67 обладателей сертификатов средств господдержки.

Помимо этого, организатор при обращении к нему других граждан за предоставлением займа, вводил их в заблуждение. Под предлогом обеспечения гарантий исполнения кредитных обязательств фактически оформлял договоры купли-продажи квартир. В результате 7 человек лишились своего жилья.

Федеральному и краевому бюджету причинён материальный ущерб — более 28 млн рублей, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

На имущество обвиняемых наложен арест на более 30 млн руб.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруков