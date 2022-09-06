7 сентября
Красноярск
погода +10 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

9 жителей городов Красноярска и Канска похитили 28 млн рублей средств маткапитала

Главная Общество
Красноярск
21:05 6 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, канск, мошенничество
версия для печати Ico_print

Уголовное дело о хищении более 28 млн рублей средств материнского капитала дошло до суда. 9 жителей Красноярска и Канска, состоявших в преступном сговоре, пойдут под суд.

В 2014 году житель Канска создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных подразделений (в городах Красноярске и Канске). Для их руководства он привлёк своего знакомого.

С 2014 по 2017 гг. они подыскивали людей, являющихся владельцами нереализованных сертификатов на материнский капитал. Под предлогом оказания услуг по юридическому сопровождению приобретения жилья за счёт привлечения средств маткапитала, получали от них доверенности на представление интересов. От имени граждан они заключали с кредитными организациями договоры целевого займа на покупку жилья. В них указывали банковские счета подконтрольных им организаций для перечисления заёмных денег.

Для обналичивания материнского капитала подыскивали жильё, непригодное для проживания либо имеющее низкую стоимость из-за ветхости. Преступники составляли документы, содержащие фиктивные данные, и представляли их в Пенсионный фонд РФ и КГКУ «Управление социальной защиты населения». Отделение ПФР после получения документов перечисляло средства маткапитала в кредитную организацию.

Участники преступного сообщества распоряжались деньгами по своему усмотрению. Таким образом они лишили 67 обладателей сертификатов средств господдержки.

Помимо этого, организатор при обращении к нему других граждан за предоставлением займа, вводил их в заблуждение. Под предлогом обеспечения гарантий исполнения кредитных обязательств фактически оформлял договоры купли-продажи квартир. В результате 7 человек лишились своего жилья.

Федеральному и краевому бюджету причинён материальный ущерб — более 28 млн рублей, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

На имущество обвиняемых наложен арест на более 30 млн руб.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруков

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 32-летнюю жительницу Красноярска задержали за серийные кражи сыра из магазина

32-летнюю жительницу Красноярска задержали за серийные кражи сыра из магазина

6 Сентября 2022 г.
Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей
Новости Красноярска: 9 сентября в красноярском парке «Солнечная поляна» состоится праздник в честь юбилея мкр. Солнечный

9 сентября в красноярском парке «Солнечная поляна» состоится праздник в честь юбилея мкр. Солнечный

6 Сентября 2022 г.
Гвоздём программы станут артисты Красноярского духового оркестра
Новости Красноярска: 390 работодателей Красноярского края получили субсидии от службы занятости

390 работодателей Красноярского края получили субсидии от службы занятости

6 Сентября 2022 г.
Субсидии предназначены для переобучения сотрудников
Новости Красноярска: Житель Хакасии убил мужчину бутылкой из-под шампанского

Житель Хакасии убил мужчину бутылкой из-под шампанского

6 Сентября 2022 г.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ
Новости Красноярска: Красноярский край занимает 7 место в России по площади картофельных полей

Красноярский край занимает 7 место в России по площади картофельных полей

6 Сентября 2022 г.
Весной население засадило 24,8 тыс. га земли корнеплодом
Новости Красноярска: В Курагинском районе работник лесозаготовительного предприятия угнал вилочный погрузчик

В Курагинском районе работник лесозаготовительного предприятия угнал вилочный погрузчик

6 Сентября 2022 г.
Подозреваемым оказался 39-летний мужчина
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

2 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказала мать пострадавшей
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru