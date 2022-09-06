32-летнюю жительницу Красноярска задержали за серийные кражи сыра из магазина

В Красноярске сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать 32-летнюю женщину. Красноярку подозревают в совершении серии краж сыра из магазина в Свердловском районе.

По словам сотрудника магазина, расположенного на ул. Карамзина, женщина пыталась вынести из помещения неоплаченный сыр. После просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что подозреваемая в прошлом уже совершала кражи сыра в данном магазине. Общий ущерб превысил 12 тысяч рублей.

Добавим, что женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости