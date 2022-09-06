6 сентября
Красноярск
погода +11 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

32-летнюю жительницу Красноярска задержали за серийные кражи сыра из магазина

Главная Общество
Красноярск
20:35 6 Сентября 2022
в красноярске, кража, полиция, сыр
версия для печати Ico_print

В Красноярске сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать 32-летнюю женщину. Красноярку подозревают в совершении серии краж сыра из магазина в Свердловском районе. 

По словам сотрудника магазина, расположенного на ул. Карамзина, женщина пыталась вынести из помещения неоплаченный сыр. После просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что подозреваемая в прошлом уже совершала кражи сыра в данном магазине. Общий ущерб превысил 12 тысяч рублей. 

Добавим, что женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 9 сентября в красноярском парке «Солнечная поляна» состоится праздник в честь юбилея мкр. Солнечный

9 сентября в красноярском парке «Солнечная поляна» состоится праздник в честь юбилея мкр. Солнечный

6 Сентября 2022 г.
Гвоздём программы станут артисты Красноярского духового оркестра
Новости Красноярска: 390 работодателей Красноярского края получили субсидии от службы занятости

390 работодателей Красноярского края получили субсидии от службы занятости

6 Сентября 2022 г.
Субсидии предназначены для переобучения сотрудников
Новости Красноярска: Житель Хакасии убил мужчину бутылкой из-под шампанского

Житель Хакасии убил мужчину бутылкой из-под шампанского

6 Сентября 2022 г.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ
Новости Красноярска: Красноярский край занимает 7 место в России по площади картофельных полей

Красноярский край занимает 7 место в России по площади картофельных полей

6 Сентября 2022 г.
Весной население засадило 24,8 тыс. га земли корнеплодом
Новости Красноярска: В Курагинском районе работник лесозаготовительного предприятия угнал вилочный погрузчик

В Курагинском районе работник лесозаготовительного предприятия угнал вилочный погрузчик

6 Сентября 2022 г.
Подозреваемым оказался 39-летний мужчина
Новости Красноярска: Красноярские керлингисты впервые завоевали Кубок России

Красноярские керлингисты впервые завоевали Кубок России

6 Сентября 2022 г.
Обладателями золотых медалей стали Владислав Величко и Кристина Дудко
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В городе Иланский открылась новая школа

В городе Иланский открылась новая школа

1 Сентября 2022 г.
Там будут обучаться 800 учеников
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

5 Сентября 2022 г.
У 76-летней Агафьи 6 кошек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru