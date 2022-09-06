Житель Хакасии убил мужчину бутылкой из-под шампанского

17 декабря 2021 года 34-летний обвиняемый и 28-летний потерпевший отдыхали в одном из кафе (вблизи с. Шира) в разных компаниях. Находясь в нетрезвом состоянии, между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент обвиняемый взял бутылку из-под шампанского, подошёл к сидевшему за столом потерпевшему и нанёс удар по голове, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчину доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей он скончался 2 января от открытой черепно-мозговой травмы.

Расследование уголовного дела завершено. 34-летний житель Ширинского района обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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