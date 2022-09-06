390 работодателей Красноярского края получили субсидии от службы занятости

В Красноярском крае благодаря субсидиям, которые были направлены из федерального бюджета, удалось сохранить работу более 5 тыс жителям региона. Выделенные средства были направлены на организацию оплачиваемых общественных и временных работ, а также на то, чтобы переобучить работников.

В региональном правительстве пояснили, что краевой службой занятости возмещаются компаниям затраты на заработную плату при проведении оплачиваемых общественных и временных в размере МРОТ, который увеличивается при учете районного коэффициента и страховых взносов.

Также из федерального бюджета направляют субсидии, предназначенные для переобучения работников промышленных предприятий. В Красноярском крае оплачиваемая общественная работа на предприятиях была организована 365 работодателями. Так, ими были привлечены дополнительные трудовые ресурсы для того, чтобы выполнить задачи на производстве и сезонные работы. Таким образом, удалось обеспечить работой почти 3 000 граждан.

Например, на одном из минусинских предприятий по производству бытовой химии и автохимии были трудоустроены 25 человек.

Что касается временных работ, то порядка 17 работодателей перевели на них своих сотрудников. Перевод связан с тем, работодателями была взята пауза для пересмотра производственных и логистических процессов. В результате краевой службой занятости были возмещены расходы на зарплату и оснащение рабочих мест, организованных для временных сотрудников. Таким образом, удалось сохранить работу для 2-х тысяч граждан.

Также стало известно, что восемь предприятий отправили на переобучение 237 своих специалистов. Узнать о дополнительных мерах поддержки более подробно можно на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости