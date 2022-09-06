В Красноярск везут экологичный прогулочный катер

Первое прогулочное электросудно везут в Красноярск по северному морскому пути, сообщает у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

«Ждём через 25-30 дней в Красноярске», — пишет она.

Прогулочное судно для кратковременных маршрутов будет ходить по маршруту Красноярск-Дивногорск.

Электрический катамаран Ecocruiser построили для Енисея в Ленинградской области по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Двухпалубное судно рассчитано на 130 пассажиров. На главной палубе — основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части располагается салон повышенной комфортности на 16 мест, на борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов.

Фото: © vk.com/j_verhushina