В Красноярске до 15 октября продлили ограничения для проезда машин на Комбайностроителей

В Красноярске до середины октября продолжат действовать ограничения на проезд и стоянку автомобилей на Комбайностроителей.

На данной улице проходят ремонтные работы теплосетей. Для автомобилистов по-прежнему будет закрыт участок от дома №7 до дома №3 «а».

Кроме того, действует запрет на следующих участках:

Комбайностроителей от улицы Лизы Чайкиной до дома №22;

вдоль дома №3 «а» на Комбайностроителей;

на переулке 1-й Индустриальный от дома №4 до Комбайностроителей.

Также водителям все еще запрещено парковать свои машины на участке от улицы Лизы Чайкиной до Комбайностроителей, 22. Добавим, что ограничения снимут только после 23 часов 15 октября этого года.

Фото: © Никита Алексеев