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В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Главная Общество
Красноярск
16:35 6 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, воздух, экология
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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 29 августа по 4 сентября, за это время на телефон горячей линии ведомства поступили 32 звонка. Как сообщается на сайте правительства региона, экомобилем отобрано 7 проб атмосферного воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 64 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,04 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по формальдегиду, оксиду азота, сероводороду и аммиаку.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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