Предпринимателям Красноярского края продлили поддержку на продвижение товаров во «ВКонтакте»

Бизнесмены из Красноярского края теперь могут рассчитывать на поддержку по продвижению товаров и услуг в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали в региональном правительстве, Минэкономразвития и популярная социальная сеть начали оказывать поддержку российским предпринимателям.

Благодаря мерам поддержки бизнесмены увеличат бюджет на рекламу, направленный на продвижение собственных товаров и услуг в социальной сети. Для этого необходимо до 31 декабря обратиться в региональную сеть центров «Мой бизнес», по телефону 8-800-234-0-124 или лично в офис.

Бизнесмен может увеличить рекламный бюджет, внеся на счёт 3 001 или 5 001 рубль и активировав спецкупон. После чего сумма удвоится до 6 000 или 10 000 рублей соответственно.

После подачи заявки в течение двух рабочих дней бизнесменам поступит сообщение от сообщества «ВКонтакте для бизнеса». В сообщении будет индивидуальный промокод вместе с инструкцией по активации. Эта мера является одним из инструментов, которые использует Правительство РФ для поддержки бизнеса в условиях санкций.

По официальной информации, воспользоваться данной мерой поддержки могут бизнесмены, которые в прошлом не рекламировали свои товары и услуги во «ВКонтакте». Также на неё могут рассчитывать и те предприниматели, которые запускали продвижение более шести месяцев назад. Эта программа будет действовать до 31 декабря текущего года.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости