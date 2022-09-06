Заблудившуюся в лесу 73-летнюю грибницу за полчаса нашли полицейские Железногорска

В Красноярском крае стражи правопорядка выезжали на поиск пожилой собирательницы грибов, которая даже на пути к патрульной машине продолжала собирать дикоросы.

В полиции рассказали, что стражам правопорядка из Железногорска была передана информация о том, что в Единую диспетчерскую службу по мобильнику обратилась 73-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что ушла в лес для сбора опят и в течение трех часов не может выйти из лесного массива. На поиск пожилой женщины был отправлен наряд ППС. В результате пенсионерку удалось найти за полчаса.

После того, как женщина была найдена, полицейские направились с ней к патрульной машине, однако на пути пенсионерка заметила пень, на котором росли опята и бросилась собирать их.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости