В Красноярске грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего мужчину

В Красноярске в понедельник, 5 сентября, в дневные часы был насмерть сбит грузовым поездом 22-летний мужчина. Об этом сообщили в Сибирском ЛУ МВД России.

В пресс-службе КрасЖД корреспонденту Sibnovosti рассказали, что трагедия случилась в 14:45 на участке Красноярской железной дороге Бугач - Красноярск-Северный (в районе улицы Калинина, 63 г, стр 20).

«Мужчина попытался перебежать железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте перед приближающимся грузовым поездом. Машинист электровоза применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. В результате мужчина погиб», - сообщила пресс-секретарь КрасЖД Ольга Гацко.

Добавим, что в связи со случившимся Красноярская железная дорога вновь убедительно просит граждан всегда соблюдать правила безопасности. Их игнорирование приводит к трагедиям.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости