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В Дзержинском районе мужчине грозит тюрьма за поджог сухой травы

Главная Общество
Красноярск
15:33 6 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожар, суд
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16 апреля мужчина поджог сухую траву в ограде своего дома в дер. Михайловка. Растительность загорелась и вызвала горение с последующим длительным тлением массы продуктов животноводства. Через некоторое время он потушил открытый огонь, но мер по проливке тлеющих удобрений водой он не предпринял.

На следующий день сильные порывы ветра воспламенили тлеющие остатки. Это привело к возникновению пожара и уничтожению трёх близлежащих домов, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Семьям сгоревших домов причинён ущерб — более 2 млн рублей.

Мужчина обвиняется по ст. 168 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 1 года лишения свободы.

Уголовное дело направлено мировому судье.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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