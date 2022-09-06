В Красноярске судебные приставы арестовали бетономешалку за долги владельца на 2 млн рублей

В Красноярске судебными приставами была арестована и помещена на штрафстоянку бетономешалка. К таким мерам сотрудникам пришлось прибегнуть из-за задолженности владельца транспортного средства более чем на 2 млн рублей.

В связи с долгом приставами был наложен арест на банковские счета 44-летнего красноярца и в его отношении было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с бетономешалкой.

Впоследствии житель Красноярска погасил большую часть долга. Бетономешалку вернут владельцу обратно только после того, как он полностью погасит задолженность и оплатит исполнительский сбор за нарушение срока для добровольного погашения долга.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости