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Погорельцы из Уяра, Белого Яра и Песчанки начали заселяться в новые дома

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Красноярск
13:21 6 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, жилье, строительство
Фотография © krskstate.ru
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16 семей, пострадавших в майских пожарах, из Уяра, Белого Яра и Песчанки получили ключи от новых домов, рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

Отметим, что Красноярский край является единственным регионом Сибири, пострадавшим в результате стихийных пожаров, где кроме соцвыплат возводят новые дома для погорельцев. Жилые дома для пострадавших людей строят по типовым проектам, но есть исключения. К примеру, для многодетной семьи из Белого Яра возводили дом по индивидуальному проекту. При строительстве домов для погорельцев используются современные материалы. Каждый дом оснащён твердотопливным котлом, централизованной водой и септиком.

Всего в регионе жители 103 домов выбрали для себя способом поддержки строительство нового дома. Ключи от новых домов уже получили 76 семей.

— Я сначала и плакала, и не верила, и дом вначале казался каким-то маленьким. Собирались с соседями, обсуждали, на собраниях нам всё рассказывали. Потом и дома начали расти, а когда уже появились и обои, и линолеум, и кафель, которые мы сами выбрали, тогда уже очень всё понравилось. Даже не верила, что в таком доме буду жить, — поделилась Елена Габдулхакова из Уяра.

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