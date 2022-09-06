Погорельцы из Уяра, Белого Яра и Песчанки начали заселяться в новые дома

16 семей, пострадавших в майских пожарах, из Уяра, Белого Яра и Песчанки получили ключи от новых домов, рассказали в министерстве строительства Красноярского края.
Отметим, что Красноярский край является единственным регионом Сибири, пострадавшим в результате стихийных пожаров, где кроме соцвыплат возводят новые дома для погорельцев. Жилые дома для пострадавших людей строят по типовым проектам, но есть исключения. К примеру, для многодетной семьи из Белого Яра возводили дом по индивидуальному проекту. При строительстве домов для погорельцев используются современные материалы. Каждый дом оснащён твердотопливным котлом, централизованной водой и септиком.
Всего в регионе жители 103 домов выбрали для себя способом поддержки строительство нового дома. Ключи от новых домов уже получили 76 семей.
— Я сначала и плакала, и не верила, и дом вначале казался каким-то маленьким. Собирались с соседями, обсуждали, на собраниях нам всё рассказывали. Потом и дома начали расти, а когда уже появились и обои, и линолеум, и кафель, которые мы сами выбрали, тогда уже очень всё понравилось. Даже не верила, что в таком доме буду жить, — поделилась Елена Габдулхакова из Уяра.