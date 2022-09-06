Погорельцы из Уяра, Белого Яра и Песчанки начали заселяться в новые дома

16 семей, пострадавших в майских пожарах, из Уяра, Белого Яра и Песчанки получили ключи от новых домов, рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

Отметим, что Красноярский край является единственным регионом Сибири, пострадавшим в результате стихийных пожаров, где кроме соцвыплат возводят новые дома для погорельцев. Жилые дома для пострадавших людей строят по типовым проектам, но есть исключения. К примеру, для многодетной семьи из Белого Яра возводили дом по индивидуальному проекту. При строительстве домов для погорельцев используются современные материалы. Каждый дом оснащён твердотопливным котлом, централизованной водой и септиком.

Всего в регионе жители 103 домов выбрали для себя способом поддержки строительство нового дома. Ключи от новых домов уже получили 76 семей.