Красноярские керлингисты впервые завоевали Кубок России

Спортсмены из Красноярского края впервые в истории красноярского керлинга завоевали Кубок России среди смешанных пар. В истории вошли – Владислав Величко и Кристина Дудко. Престижный турнир проходил в Иркутске. За медали боролись 20 команд из разных регионов России, в которые вошли сильнейшие керлингисты. Красноярская пара обошла своих соперников, включая лидеров национальной команды.

В финале красноярские спортсмены боролись за Кубок России с иркутянами Елизаветой Трухиной и Николаем Лысаковым. Встреча закончилась победой красноярцев со счетом 8:3. Иркутские керлингисты заработали серебро, бронза досталась паре из Санкт-Петербурга.

Как отметила красноярка Кристина Дудко, она очень довольна тем, как прошел турнир. Также она призналась, что в финале был момент, когда едва не упустили победу, однако в паре с Владиславом Величко ей удалось сыграть хороший «рол» и выиграть Кубок России.

Фото: © Минспорта Красноярского края