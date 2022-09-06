В Красноярске дети могут посещать бесплатные курсы программирования

Новый центр цифрового образования детей IT-Cube.Красноярск до 9 сентября принимает заявки на 2022-2023 учебный год. Школьники смогут бесплатно получить цифровые навыки.

Учащиеся 11–17 лет могут освоить технологию виртуальной и дополненной реальности, попробовать разработать собственное мобильное приложение. Кроме этого, на курсах они смогут изучить азы системного администрирования, освоить работы с большими данными и кибербезопасности, научиться программировать на языке Python. С 10 лет можно заниматься программированием роботов, а с 7 — создавать несложные игры и анимацию с помощью языка программирования Scratch. Есть утренние и вечерние группы.

Занятия начнутся с 12 сентября. Нужно лишь оставить заявку через портал «Навигатор дополнительного образования». Вступительные испытания — собеседование с преподавателем. Это необходимо для того, чтобы определить мотивацию и уровень подготовки ребёнка.

IT-Cube.Красноярск готовится принять учеников в собственном помещении по (ул. Железнодорожников, 22д).

Дополнительные вопросы можно задавать по тел. 296-1000.

Официальная группа в социальной сети "ВКонтакте".

Ссылка на программы центра на едином портале дополнительного образования.