39 котельных обесточили в Красноярском крае за долги перед энергетиками

В Красноярском крае перед началом отопительного сезона 39 котельных были обесточены за задолженность перед энергетиками. По состоянию на первое сентября, общая сумма долга составила 75,5 млн рублей.

Около 30% от общей суммы задолжала компания «Сфера и К». Под ее управлением находится 14 водонапорных башен и шесть обесточенных котельных.

Как отмечают энергетики, долг коммунального предприятия создает угрозу для жизнеобеспечения жителей Рыбинского и Нижнеингашского районов. На протяжении 16 месяцев компания не оплачивает счета за потребленное электричество. Несмотря на исполнительные листы, неоднократные обращения в прокуратуру, долг не погашен. По состоянию на первое сентября, «Сфера и К» накопила долг на сумму в 20,8 млн рублей.

Отметим, что самое большое число обесточенных котельных находятся в Назаровском районе – 10 объектов. В Курагинском районе от электричества отключены девять котельных.

Кроме того, обесточены за долги котельные в Красноярске, Емельяновском, Партизанском и Манском районах.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости