В Большемуртинском районе предприниматель после ареста здания оплатил миллионную задолженность

Судебные приставы Большемуртинского района арестовали здание местного предпринимателя. После этого он оплатил миллионную задолженность и больше 80 тыс. руб. исполнительского сбора.
48-летний мужчина накопил крупную сумму долга перед Агентством по управлению госимуществом Красноярского края и налоговой службой, пишут на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю.
Судебный пристав обратил взыскание на деньги на счетах предпринимателя, и наложил ограничение на регистрационные действия с имуществом. Бизнесмен продолжал игнорировать выплату задолженности.
Также арест был наложен на помещение площадью 200 кв. м.
Только тогда предприниматель погасил более 1,1 млн руб. долга, а также исполнительский сбор.
Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев