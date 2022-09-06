В Большемуртинском районе предприниматель после ареста здания оплатил миллионную задолженность

Судебные приставы Большемуртинского района арестовали здание местного предпринимателя. После этого он оплатил миллионную задолженность и больше 80 тыс. руб. исполнительского сбора.

48-летний мужчина накопил крупную сумму долга перед Агентством по управлению госимуществом Красноярского края и налоговой службой, пишут на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю.

Судебный пристав обратил взыскание на деньги на счетах предпринимателя, и наложил ограничение на регистрационные действия с имуществом. Бизнесмен продолжал игнорировать выплату задолженности.

Также арест был наложен на помещение площадью 200 кв. м.

Только тогда предприниматель погасил более 1,1 млн руб. долга, а также исполнительский сбор.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев