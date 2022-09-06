Красноярск занял 9 место в стране по числу жителей

Подведены окончательные итоги переписи населения. Красноярск подтвердил статус города-миллионника.

По числу жителей Красноярский край занял 9 место в России среди 16 городов с численностью более миллиона человек, сообщает Красноярскстат.

Численность населения Красноярска — 1 188 533 человека. По сравнению с переписью 2010 года число выросло на 213 942 человека (на 22 %), второй по числу жителей город в Красноярском крае — Норильск, в нём проживают 175 237 человек, что на 1 015 человек меньше (на 1 %). На третьем месте — Ачинск (102 072), по сравнению с 2010 годом число жителей уменьшилось на 8 376 человек (на 8 %).

Напомним, по числу жителей Красноярский край занял 14 место в России, сообщает Красноярскстат.

Численность населения Красноярского края — 2 856 971 человек (1 327 400 мужчин и 1 529 571 женщин). Большинство, а это 79 % проживали в городской местности.

Кстати, по сравнению с переписью 2010 года жителей стало больше на 28 784 человек (на 1 %).