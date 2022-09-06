Житель Лесосибирска насмерть сбил 15-летнего подростка

В Красноярском крае в Лесосибирске будут судить автомобилиста, который сел за руль в нетрезвом виде и сбил насмерть 15-летнего подростка. В краевой прокуратуре рассказали, что в начале июля этого года житель Лесосибирска в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля ВАЗ-21061, у которого была неисправная тормозная система. Также лесосибирец не имел права на управление машиной данной категории.

В результате обвиняемый нарушил ПДД и, потеряв контроль над машиной, наехал на 15-летнего подростка, который шел по обочине проезжей части дороги. Впоследствии ребенок скончался в карете скорой помощи.

Материалы уголовного дела передали в суд. Добавим, что сейчас в суде находится иск прокуратуры о компенсации морального вреда родителям погибшего.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости