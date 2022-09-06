6 сентября
Красноярск
погода +13 °C
60.9
 
€ 60.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Лесосибирска насмерть сбил 15-летнего подростка

Главная Общество
Красноярск
13:05 6 Сентября 2022
в красноярском крае, водитель, гибель, подросток, гибдд, прокуратура, суд
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в Лесосибирске будут судить автомобилиста, который сел за руль в нетрезвом виде и сбил насмерть 15-летнего подростка. В краевой прокуратуре рассказали, что в начале июля этого года житель Лесосибирска в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля ВАЗ-21061, у которого была неисправная тормозная система. Также лесосибирец не имел права на управление машиной данной категории.

В результате обвиняемый нарушил ПДД и, потеряв контроль над машиной, наехал на 15-летнего подростка, который шел по обочине проезжей части дороги. Впоследствии ребенок скончался в карете скорой помощи.

Материалы уголовного дела передали в суд. Добавим, что сейчас в суде находится иск прокуратуры о компенсации морального вреда родителям погибшего.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 002 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 002 человека

6 Сентября 2022 г.
Большинство жителей переносят заболевание в лёгкой или средней степени тяжести
Новости Красноярска: Главврач Красноярской станции скорой помощи спас военного на борту самолета

Главврач Красноярской станции скорой помощи спас военного на борту самолета

6 Сентября 2022 г.
До этого Сергей Скрипкин спас 26-летнего пассажира
Новости Красноярска: В Дзержинском районе мужчине грозит тюрьма за поджог сухой травы

В Дзержинском районе мужчине грозит тюрьма за поджог сухой травы

6 Сентября 2022 г.
Из-за поджога сгорели три близлежащих дома
Новости Красноярска: В Красноярске судебные приставы арестовали бетономешалку за долги владельца на 2 млн рублей

В Красноярске судебные приставы арестовали бетономешалку за долги владельца на 2 млн рублей

6 Сентября 2022 г.
Бетономешалка стоит на штрафстоянке
Новости Красноярска: Возможность обычных звонков через Wi-Fi запустил Мегафон по всей России

Возможность обычных звонков через Wi-Fi запустил Мегафон по всей России

6 Сентября 2022 г.
Компания стала первой, кто внедрил этот сервис на всей территории страны
Новости Красноярска: 28-летнему красноярцу грозит штраф за выезд на встречку и проезд на красный на Телевизорной

28-летнему красноярцу грозит штраф за выезд на встречку и проезд на красный на Телевизорной

6 Сентября 2022 г.
С 2016 года водителя 24 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Безруков прогулялся по Центральной набережной Красноярска

Сергей Безруков прогулялся по Центральной набережной Красноярска

1 Сентября 2022 г.
В нашем городе он играл на сцене ТЮЗа в «Дяде Ване»
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Новости Красноярска: В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

2 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказала мать пострадавшей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru