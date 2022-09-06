В Красноярске бывший директор АО «Автоспецбаза» потратил 68,5 тыс. рублей на обеды за счёт организации

Генеральный директор АО «Автоспецбаза» потратил более 68,5 тыс. рублей на обеды за счёт организации в дорогих ресторанах и на приобретение продуктов в магазинах, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

С февраля по сентябрь 2019 года он обманом похитил деньги организации, где учредителем выступает Красноярский край. Для этого он подписывал приказы о якобы проведении им встреч с представителями организаций для обсуждения вопросов сотрудничества. В план мероприятий включалась организация обедов, а в отчёт — акты о расходовании материальных запасов и другие документы им вносились фиктивные сведения о партнёрах и достижении с ними предварительного соглашения о заключении договоров. После этого на расчетный счёт обвиняемого перечислялись деньги. Расходы оформлялись как представительские.

Всего директор предприятия потратил более 68,5 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего красноярца. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вину он не признал, ущерб не возместил.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок