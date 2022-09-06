6 сентября
Красноярск
погода +13 °C
60.9
 
€ 60.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске бывший директор АО «Автоспецбаза» потратил 68,5 тыс. рублей на обеды за счёт организации

Главная Общество
Красноярск
12:05 6 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, суд
версия для печати Ico_print

Генеральный директор АО «Автоспецбаза» потратил более 68,5 тыс. рублей на обеды за счёт организации в дорогих ресторанах и на приобретение продуктов в магазинах, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

С февраля по сентябрь 2019 года он обманом похитил деньги организации, где учредителем выступает Красноярский край. Для этого он подписывал приказы о якобы проведении им встреч с представителями организаций для обсуждения вопросов сотрудничества. В план мероприятий включалась организация обедов, а в отчёт — акты о расходовании материальных запасов и другие документы им вносились фиктивные сведения о партнёрах и достижении с ними предварительного соглашения о заключении договоров. После этого на расчетный счёт обвиняемого перечислялись деньги. Расходы оформлялись как представительские.

Всего директор предприятия потратил более 68,5 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего красноярца. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вину он не признал, ущерб не возместил.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 002 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 1 002 человека

6 Сентября 2022 г.
Большинство жителей переносят заболевание в лёгкой или средней степени тяжести
Новости Красноярска: Главврач Красноярской станции скорой помощи спас военного на борту самолета

Главврач Красноярской станции скорой помощи спас военного на борту самолета

6 Сентября 2022 г.
До этого Сергей Скрипкин спас 26-летнего пассажира
Новости Красноярска: В Дзержинском районе мужчине грозит тюрьма за поджог сухой травы

В Дзержинском районе мужчине грозит тюрьма за поджог сухой травы

6 Сентября 2022 г.
Из-за поджога сгорели три близлежащих дома
Новости Красноярска: В Красноярске судебные приставы арестовали бетономешалку за долги владельца на 2 млн рублей

В Красноярске судебные приставы арестовали бетономешалку за долги владельца на 2 млн рублей

6 Сентября 2022 г.
Бетономешалка стоит на штрафстоянке
Новости Красноярска: Возможность обычных звонков через Wi-Fi запустил Мегафон по всей России

Возможность обычных звонков через Wi-Fi запустил Мегафон по всей России

6 Сентября 2022 г.
Компания стала первой, кто внедрил этот сервис на всей территории страны
Новости Красноярска: 28-летнему красноярцу грозит штраф за выезд на встречку и проезд на красный на Телевизорной

28-летнему красноярцу грозит штраф за выезд на встречку и проезд на красный на Телевизорной

6 Сентября 2022 г.
С 2016 года водителя 24 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Новости Красноярска: Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

5 Сентября 2022 г.
У 76-летней Агафьи 6 кошек
Новости Красноярска: Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

5 Сентября 2022 г.
Эти претенденты не предоставили все документы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru