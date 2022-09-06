В Красноярском крае замедлился рост заболеваемости COVID-19

В Красноярском крае отмечается замедление роста заболеваемости среди жителей региона COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев в своих соцсетях во вторник, 6 сентября.

По его словам, темп прироста за минувшие семь дней ниже, чем за предыдущую. В регионе намечается тенденция к стабилизации.

Несмотря на это, Дмитрий Горяев отмечает, что в связи со стартом учебного года и возвращением работников из отпусков следует быть бдительными. Необходимо придерживаться всех мер профилактики и при первых признаках обращаться к врачам.

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