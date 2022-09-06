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В Красноярске на доме появилась скульптура кота

Главная Общество
Красноярск
10:50 6 Сентября 2022
скульптура, дом, благоустройство, красноярск, общество
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На одном из домов по ул. Вавилова появилась скульптура чёрного кота, зацепившегося за окно, пишут в официальной группе администрации города Красноярска социальной сети «ВКонтатке».

В Красноярске на доме появилась скульптура кота

Когда будете прогуливаться по «Бульвару для души на Вавилова", обязательно дойдите до этого дома, посмотрите на котика.

«Выбор места для кота выбран неслучайно. Его не стали устанавливать на видовое место — кто заметит, заметит и интересную архитектуру здания, в частности, круглое окно, с сохранившейся, интересной деревянной рамой, — пишут в группе.

Если жителям понравится такая инициатива, то приятные сюрпризы на фасадах будут появляться вновь.

Работа только на «Бульваре для души на Вавилова» не остановилась, продолжается благоустройство самой улицы Вавилова, и по фасадам домов. Власти подготовили рекомендации по информационному оформлению и по подсветке улицы.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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