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В Минусинске ввели карантин по бешенству

Главная Общество
Красноярск
09:35 6 Сентября 2022
в красноярском крае, животные, болезнь, россельхознадзор
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В Красноярском крае в Минусинске специалисты обнаружили бешенство у собаки. Животное напало на ребенка и покусало его. Эксперты взяли анализы у собаки и выявили вспышку бешенства.  

В этой связи ветеринары провели эпизоотологическое обследование очага и неблагополучной территории, в том числе провели обход неблагополучных территорий для обнаружения больных животных, а также вакцинации восприимчивых животных.

Также стало известно о введении карантина по бешенству. Специалисты краевого Управления Россельхознадзора призывают вакцинировать домашних животных от бешенства и быть осторожными при взаимодействии с дикими животными.

Фото: © Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

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