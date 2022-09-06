В Минусинске ввели карантин по бешенству

В Красноярском крае в Минусинске специалисты обнаружили бешенство у собаки. Животное напало на ребенка и покусало его. Эксперты взяли анализы у собаки и выявили вспышку бешенства.

В этой связи ветеринары провели эпизоотологическое обследование очага и неблагополучной территории, в том числе провели обход неблагополучных территорий для обнаружения больных животных, а также вакцинации восприимчивых животных.

Также стало известно о введении карантина по бешенству. Специалисты краевого Управления Россельхознадзора призывают вакцинировать домашних животных от бешенства и быть осторожными при взаимодействии с дикими животными.

Фото: © Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю