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Журналиста Ивана Сафронова осудили на 22 года

Главная Общество
Красноярск
09:20 6 Сентября 2022
общество, происшествия, суд, россия, москва
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Советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов признан виновным Мосгорсудом в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб.

После отбытия основного срока ему назначили два года ограничения свободы.

Сторона защиты уже обжаловала решение суда и будет добиваться оправдания Сафронова.

— Честно говоря, не нашёл приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет, — сообщил глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале. — Ивану Сафронову суд назначил больше, так как он обвинялся в двух эпизодах. Наказание по каждому назначается отдельно. Окончательный срок определили путём частичного или полного сложения.

Отметим, что Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Он с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в ОДКБ. А также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

Фото: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда

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