39 пьяных автомобилистов поймали сотрудники ГИБДД в Красноярске на выходных

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели в Красноярске масштабные проверки автомобилистов на трезвость.

Так, к примеру, ночью в воскресенье дорожные полицейские на Партизана Железняка, 50 «А» ограничивали движение. За 1,5 часа проверок инспекторы ДПС зафиксировали три факта управления автомобилями в нетрезвом виде.

Кроме того, проверки проходили утром в понедельник на 9 мая, 2 «А». Все автовладельцы оказались трезвыми. В общей сложности на минувших выходных было задержано 39 нетрезвых водителей.

Добавим, что за езду в нетрезвом виде полагается штраф 30 тыс рублей и лишение водительских прав до 2-х лет. Если автомобилист сядет за руль в состоянии опьянения снова, то ему грозит уголовная ответственность.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости