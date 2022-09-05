Зима близко! В Омске отключают все фонтаны

4 сентября городские фонтаны в столице Омской области работали последний день.

Сегодня, 5 сентября, специалисты начали работу по консервации агрегатов, которые приводят в движение водяные потоки города.

«До конца месяца будет проведен слив воды из чаш фонтанов, отключение от водоснабжения, ревизия запорной арматуры, где необходимо – снятие электродвигателей и насосного оборудования», - сообщил главный энергетик «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Виктор Сунцов.

Омские фонтаны обещали запустить в следующем году традиционно к майским праздникам.

Напомни, что ранее sibnovosti.ru рассказывали о закрытии территории площади Революции в Красноярске.

Фото: Om1.ru