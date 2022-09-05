Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

В понедельник, 5 сентября, в Красноярске состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города. В рамках заседания были рассмотрены документы, которые предоставили претенденты.

Итогом заседания стало то, что к участию в конкурсе был допущен 21 кандидат вместо 24. По словам председателя конкурсной комиссии Владимира Богданова, три кандидата, которых не допустили к конкурсу, не предоставили все необходимые документы.

Таким образом, члены комиссии единогласно решили не допустить к конкурсу Алексея Полковникова, Дениса Перика и Валентина Мельникова. Добавим, что утром 8-го сентября будет проведена жеребьевка, которая решит, в какой очередности претенденты будут проходить индивидуальные собеседования.

Фото: © Никита Алексеев