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Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

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Красноярск
16:08 5 Сентября 2022
в красноярске, город, красноярск, выборы, мэр, комиссия, конкурс
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В понедельник, 5 сентября, в Красноярске состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города. В рамках заседания были рассмотрены документы, которые предоставили претенденты. 

Итогом заседания стало то, что к участию в конкурсе был допущен 21 кандидат вместо 24. По словам председателя конкурсной комиссии Владимира Богданова, три кандидата, которых не допустили к конкурсу, не предоставили все необходимые документы. 

Таким образом, члены комиссии единогласно решили не допустить к конкурсу Алексея Полковникова, Дениса Перика и Валентина Мельникова. Добавим, что утром 8-го сентября будет проведена жеребьевка, которая решит, в какой очередности претенденты будут проходить индивидуальные собеседования. 

Фото: © Никита Алексеев 

 

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