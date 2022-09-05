В Агфанистане террорист-смертник совершил взрыв у российского посольства

СМИ сообщают, что в Кабуле в районе российского посольства террорист-смертник совершил взрыв.

По данным от источников, в том числе жителей, к посольству направилась колона скорой помощи.

По информации сотрудников полиции, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника.

Теракт произошёл в момент оглашения имён претендентов на получение визы российским дипломатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. В результате погибли и пострадали до 20 человек. Среди пострадавших двое россиян (дипломат и охранник посольства).

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин