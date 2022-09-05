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32-летний нетрезвый водитель Hyundai сбил двух детей в Шарыповском округе

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Красноярск
17:45 5 Сентября 2022
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В Красноярском крае сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя, который сбил 14-летнюю девочку и 17-летнего велосипедиста в Шарыповском муниципальном округе, а затем сбежал с места аварии.

Согласно предварительным данным, все произошло вечером в субботу, 3 сентября. 32-летний водитель Hyundai Trajet наехал на девочку-подростка и несовершеннолетнего велосипедиста, которые двигались по правой обочине дороги по ходу движения автомобиля. В результате автопроисшествия подростки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.  

Полицейским водитель иномарки рассказал, что накануне он употреблял спиртные напитки, что и стало причиной автопроисшествия. Сбежал же мужчина с места аварии, потому что испугался.

Также водитель заявил, что поздно увидел пешеходов и несмотря на попытки уйти от столкновения, не справился с управлением, что стало причиной наезда на несовершеннолетних. В отношении водителя завели уголовное дело и мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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