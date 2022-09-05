50 лет назад произошёл террористический акт на Олимпиаде в Мюнхене

50 лет назад, 5 сентября 1972 года на мюнхенской Олимпиаде был совершён захват в заложники спортсменов и членов Олимпийской делегации Израиля.

Теракт совершили члены радикальной палестинской организации. В 4:10 восемь боевиков ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена. Они расстреляли двоих спортсменов, а девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины (заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы). Правительство Голды Меир отказалось выполнить условия.

Сотрудники полиции пытались провести освободительную операцию. Во время перестрелки боевики потеряли 5 человек, остальные 3 были арестованы.

Отметим, что во время теракта погибли 4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей израильской олимпийской сборной.

Утром состоялась панихида в память погибших. Игры досрочно покинули ряд спортсменов из Филиппин, Нидерландов, Египта, Алжира и США.

Израильская разведка начала поиск организаторов мюнхенского теракта. Было принято решение о физическом уничтожении 13 человек, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие и Эхуд Барак, будущий премьер-министр Израиля.

События легли в основу нескольких фильмов, книг и статей.

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов