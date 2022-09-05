5 сентября
Красноярск
погода +19 °C
60.37
 
€ 60.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

50 лет назад произошёл террористический акт на Олимпиаде в Мюнхене

Главная Общество
Красноярск
15:41 5 Сентября 2022
общество, происшествия, олимпиада, гибель, заложники
версия для печати Ico_print

50 лет назад, 5 сентября 1972 года на мюнхенской Олимпиаде был совершён захват в заложники спортсменов и членов Олимпийской делегации Израиля.

Теракт совершили члены радикальной палестинской организации. В 4:10 восемь боевиков ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена. Они расстреляли двоих спортсменов, а девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины (заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы). Правительство Голды Меир отказалось выполнить условия.

Сотрудники полиции пытались провести освободительную операцию. Во время перестрелки боевики потеряли 5 человек, остальные 3 были арестованы.

Отметим, что во время теракта погибли 4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей израильской олимпийской сборной.

Утром состоялась панихида в память погибших. Игры досрочно покинули ряд спортсменов из Филиппин, Нидерландов, Египта, Алжира и США.

Израильская разведка начала поиск организаторов мюнхенского теракта. Было принято решение о физическом уничтожении 13 человек, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие и Эхуд Барак, будущий премьер-министр Израиля.

События легли в основу нескольких фильмов, книг и статей.

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае новый пункт техосмотра заработал в селе Каратузском

В Красноярском крае новый пункт техосмотра заработал в селе Каратузском

5 Сентября 2022 г.
Площадь бокса – 110 квадратных метров
Новости Красноярска: В Красноярске проходит 20-й международный музыкальный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

В Красноярске проходит 20-й международный музыкальный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

5 Сентября 2022 г.
Завершиться фестиваль 13 сентября
Новости Красноярска: В Шарыпово 15-летний подросток получил 125 тысяч рублей за упавший на него подъездный козырёк

В Шарыпово 15-летний подросток получил 125 тысяч рублей за упавший на него подъездный козырёк

5 Сентября 2022 г.
Он получил травмы спины и головы
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

5 Сентября 2022 г.
Раненого хищника обнаружили недалеко от домов
Новости Красноярска: Красноярка Любовь Никитина выиграла золото открытого чемпионата Беларуси по фристайлу

Красноярка Любовь Никитина выиграла золото открытого чемпионата Беларуси по фристайлу

5 Сентября 2022 г.
Никитина победила с результатом 110, 36 балла
Новости Красноярска: Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

5 Сентября 2022 г.
Эти претенденты не предоставили все документы
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске автоледи въехала в алкомаркет

В Красноярске автоледи въехала в алкомаркет

4 Сентября 2022 г.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru