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В Красноярске отопление подали в несколько больниц, школ и детсадов

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Красноярск
15:30 5 Сентября 2022
общество, красноярск, теплоснабжение, в красноярском крае
Фотография © admkrsk.ru
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Руководители несколько больниц, школ и детских садов приняли решение начать отопительный сезон раньше. Они уведомили ресурсоснабжающие организации и открыли задвижки. По заявлениям энергетиков, такая возможность уже есть для большей части красноярских зданий, сообщили в администрации города.

Стоит отметить, что отопительный сезон на этой неделе не начнётся. Если следовать постановлению Правительства РФ, отопительный сезон должен начаться не позднее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха была ниже 8° С.

С 1 по 10 сентября среднесуточная температура прогнозируется выше +8° С.

Подключиться к отоплению может сейчас практически любой дом или здание. Большая часть ресурсоснабжающих и жилищных организаций уже заявили о завершении всех профилактических и ремонтных работ. Подключить дома к отоплению сейчас можно по решению общего собрания собственников, совета дома (если он наделён такими полномочиями, общим собранием ранее).

После получения соответствующего протокола управляющая организация может подать заявку на более раннее подключение и открыть задвижки.

​Диспетчеры на данный момент не зафиксировали значительного увеличения количества жалоб на холод в квартирах.

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