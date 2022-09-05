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Богучанская ГЭС - лидер по производительности труда в энергетике России

Главная Общество
Красноярск
14:50 5 Сентября 2022
энергетика, предприятие, сотрудники, сотрудничество, рейтинг
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Деловой портал «Управление производством» подвел итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2022». По итогам 2021 года производительность труда на Богучанской ГЭС составляет 40,66 млн. рублей на человека, что на 9,83% больше, чем в 2020 году (37,02 млн.). Богучанская ГЭС три года подряд занимает первое место среди предприятий энергетики и находится на 13 строке в списке 100 лучших предприятий Российской Федерации.

Эксперты портала «Управление производством» отмечают, что многие компании закрыли свою отчетность по итогам 2021 года. Это отразилось на количестве участников проекта, который составляется на основании анкет, предоставленных предприятиями, а также данных, полученных из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчетность предприятий). Тем не менее, есть сотни компаний, показывающих достойные результаты из года в год.

Богучанская ГЭС впервые вошла в рейтинг «Производительность труда: Лидеры промышленности России» в 2018 году и сразу заняла второе место в номинации «Лидеры по производительности труда в энергетике». В 2017 году производительность труда на Богучанской ГЭС составляла 28,14 млн. руб./чел, в 2018 году – 30,86 млн. (+10,21%). В 2021 году Богучанская ГЭС произвела 17 млрд 237 млн. кВт.ч электроэнергии. По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва», доля Богучанской ГЭС составила более 29% выработки и 36% потребления Красноярского края.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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