Березовский разрез СУЭК досрочно выполнил годовой производственный план

Коллектив Березовского разреза, предприятия СУЭК в Шарыповском муниципальном округе Красноярского края, встречает "новый год". Таким образом, зажигая огни на новогодней елке, угольщики отмечают досрочное выполнение годового производственного плана. За 8 месяцев разрез добыл свыше 4,4 млн тонн угля – больше, чем за весь 2021 год. За оставшиеся 4 месяца предприятие планирует "прирастить" к плановым объемам еще более 2 млн тонн.

Последние тонны производственной программы 2022 года были отгружены в ночь с 30 на 31 августа экипажем роторного экскаватора ЭРШРД-5250 в составе машинистов Андрея Кульша, Антона Дайнеко, Владимира Кукличева, помощников машинистов Сергея Дубровского и Эдуарда Павлова, под руководством старшего машиниста экскаватора Владимира Ловчего.

"В этом году мы работаем ударными темпами, - комментирует управляющий филиалом АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Березовский" Александр Буйницкий. - Уже в конце лета мы преодолели тот объем по добыче угля, который должен был быть достигнут в конце декабря. Это – заслуга трудового коллектива: сплоченного, профессионального. Важную роль в организации производственного процесса сыграло и своевременно проводимое техническое обслуживание горных машин".

С досрочным выполнением производственного плана коллектив Березовского разреза поздравил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров: "Новый год" Березовский разрез встретил как никогда рано. Символично и то, что план был выполнен практически в День шахтера, и это достижение – лучший подарок к празднику не только для предприятия, но и для всего регионального производственного объединения АО "СУЭК-Красноярск".

С начала года на угольную генерацию возложена значительная нагрузка по обеспечению энергобезопасности Красноярского края и других регионов Сибири. В связи с этим предприятия СУЭК в Красноярском крае – разрезы "Березовский", "Назаровский" и "Бородинский", которые снабжают энергосистему топливом, к показателям 2021 год за 8 месяцев уже "добавили" 29 %.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"