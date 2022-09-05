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В Красноярске перекрыли проезд на Свободном до 15 сентября

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Красноярск
13:36 5 Сентября 2022
в красноярске, администрация, движение, автомобиль
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В Красноярске до 15 сентября на проезде в районе здания по проспекту Свободный, 46 временно ограничили движение для автотранспорта.

Ограничение ввели второго сентября из-за проведения аварийного ремонта теплосетей. Таким образом, в целях безопасности на время для автомобилистов перекроют проезд с западной стороны здания №46 по пр. Свободный.

Транспортные средства не смогут проезжать по участку проезда от пр. Свободный до здания №1с9 по улице Телевизорная.  Ограничения будут сняты после 20 часов 15 сентября этого года.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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