В Красноярске перекрыли проезд на Свободном до 15 сентября

В Красноярске до 15 сентября на проезде в районе здания по проспекту Свободный, 46 временно ограничили движение для автотранспорта.

Ограничение ввели второго сентября из-за проведения аварийного ремонта теплосетей. Таким образом, в целях безопасности на время для автомобилистов перекроют проезд с западной стороны здания №46 по пр. Свободный.

Транспортные средства не смогут проезжать по участку проезда от пр. Свободный до здания №1с9 по улице Телевизорная. Ограничения будут сняты после 20 часов 15 сентября этого года.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости