Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя краевого правительства Романа Василевского, число людей, погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до 8 человек.

Скончались ещё два туриста.

Возбуждено уголовное дело.

Группа совершала восхождение на сопку с двумя гидами (всего 12 человек) с 30 августа. 3 сентября они обратилась за помощью к спасателям. 5 человек погибли при падении с высоты. Один турист пострадал и был без сознания. Гид же сломал ногу. 4 сентября сообщили о смерти шестого туриста.

Фото: © ГУ МЧС России по Камчатскому краю