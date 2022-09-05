В Красноярском крае от мусора очистили более 160 километров береговых линий

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Активно участвуют в уборке местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий.

Генеральные уборки на берегах водоёмов прошли в 30 муниципальных образованиях.

Участниками экологических десантов стали около 2 тысяч человек. В августе было очищено 163 км береговых линий.

С апреля в субботниках приняли участие около 12 500 человек. Убрано около 3,5 тыс. кубометров мусора, очистили более 1,5 тыс. км берегов водоёмов.

— Протяжённость очищенных от мусора береговых линий увеличилась почти в два раза. Число добровольцев и активистов тоже выросло, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Напомним, в этом году традиционный общегородской субботник в Красноярске пройдет 24 сентября. Участвовать в подготовке города к зимнему сезону может любой желающий.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края