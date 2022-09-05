В Красноярском крае новый пункт техосмотра заработал в селе Каратузском

В Красноярском крае в селе Каратузском ввели в эксплуатацию новый пункт технического осмотра. Его площадь составляет 110 кв. м., высота ворот для въезда составила 5,5 м. Благодаря этому в пункте можно проводить осмотр технического состояния грузовиков, легковых автомобилей, автобусов и даже спецтехники.

В правительстве Красноярского края отметили, что новый пункт был запущен на базе краевого автотранспортного предприятия. В боксе есть все для того, чтобы провести техосмотр и он способен принять до шести автотранспортных средств за смену, которая длится восемь часов.

На данный момент в новом пункте работает только один технический эксперт, однако в будущем руководители автотранспортного предприятия имеют ресурсы для увеличения количества сотрудников в случае, если объем работы вырастет.

Первый замминистра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов заявил, что создание нового пункта техосмотра позволит увеличить эффективность работы Каратузского филиала краевого автотранспортного предприятия. Также его открытие позволит сократить затраты на прохождение технического осмотра для автопарка предприятия. Кроме того, жителям села Каратузское больше не придется ездить до Минусинска для прохождения ТО. Местным жителям приходилось преодолевать около 80 километров.

Отметим, что на строительство пункта техосмотра в с. Каратузском было выделено пять миллионов рублей. В общей сложности на территории Красноярского края работают 93 пункта техосмотра.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости