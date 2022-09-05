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Туристический слет на берегах Карабулы

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Красноярск
12:37 5 Сентября 2022
туризм, сотрудники, предприятие, природа, соревнования
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Общезаводской турслет, организованный активистами профсоюзной организации, Молодежного совета и волонтерами БоАЗа, прошел с размахом в минувшие выходные в Богучанском районе, в живописных окрестностях реки Карабула.

В необычных состязаниях, включающих элементы спортивного ориентирования, приняли участие 11 команд, представляющих различные подразделения завода. У каждой команды была своя группа поддержки – с громкими кричалками и плакатами.

Открыл Турслет председатель профсоюзной организации Сергей Кудряшов, пожелавший удачи и хорошего настроения всем участникам.

Главной задачей каждой команды было пройти все этапы довольно протяженного туристического маршрута, и выполнить на каждом этапе задание, стараясь набрать максимальное количество баллов.

Туристический слет на берегах Карабулы

«Важно не только выполнить задание на локации. Сначала нужно эту локацию найти, поэтому карту вам в руки, уважаемые команды», - напутствовала участников Арина Аглиуллина, председатель Молодежного совета.  

Организаторы постарались – задания придумали нестандартные, например, на этапе «МЧС» нужно было соорудить носилки из подручных материалов и наложить шину «пострадавшему». Была среди заданий и переправа: на лодке команды перебирались с одного берега Карабулы на другой.

Туристический слет на берегах Карабулы

Погода добавляла экстрима – яркое солнце чередовалось проливным дождем. Участники команд промокли, но не сдались - все дошли до финального этапа! Согревались традиционным чаем на травах из самовара Аркадия Аркадьевича Грузинского, жителя села Карабула. Также работали торговые ряды с ароматными шашлыками и пловом.

Пока команды бегали по этапам, набирая очки, для детей активисты Молодежки проводили свою развлекательную программу. А группы поддержки приняли участие в кулинарном состязании, порадовав всех присутствующих настоящими шедеврами поварского мастерства. Безоговорочную победу в этом конкурсе одержала группа поддержки «Команды века» (дирекция по качеству и экологии), которая накрыла стол, похожий на сказочную скатерть-самобранку. Даже тыква, фаршированная кашей, там была!

Туристический слет на берегах Карабулы

По итогам всех этапов первое место заняла команда «Убойная сила» (литейное отделение). Второе место у команды «Улыбаемся и пашем» из серии электролиза. На третьем месте – «Паровозики» (железнодорожный цех). Победителей наградили дипломами и памятными сувенирами.

Туристический слет на берегах Карабулы

По материалам БоАЗ

Фото: Татьяна Каминская

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