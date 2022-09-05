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В Шарыпово 15-летний подросток получил 125 тысяч рублей за упавший на него подъездный козырёк

Главная Общество
Красноярск
16:30 5 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, суд
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В Шарыпово благодаря судебным приставам 15-летний подросток получил компенсацию 125 тысяч рублей за упавший на него бетонный козырёк многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Всё произошло в 2017 году. Подросток стоял у подъезда, когда на него рухнул козырёк. В результате, он получил травмы спины и головы. Суд вынес решение выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда, но организация, ответственная за безопасность конструкции, судебное решение не исполнила.

Было возбуждено исполнительное производство. В собственности у компании 185 единиц грузовых и легковых автомобилей, поэтому судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортом должника.

Только после этого руководство выплатило моральный вред.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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