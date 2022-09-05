Красноярка Любовь Никитина выиграла золото открытого чемпионата Беларуси по фристайлу

Известная спортсменка из Красноярска Любовь Никитина победила на открытом чемпионате Беларуси по фристайлу. В составе российской сборной красноярка выиграла золотую медаль по прыжкам на лыжах в воду. Состязания проходили в Минске.

Итогом соревнований стала победа Любви Никитиной, которой удалось набрать 101, 36 балла. Второе и третье места заняли спортсменки из Беларуси – Анна Гуськова и Анастасия Андриянова.

Ранее Sibnovosti рассказывали о триумфе красноярских спортсменов, выигравших 18 медалей на турнире Алексея Шумакова по греко-римской борьбе.

Фото: © Минспорта Красноярского края