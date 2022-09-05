В Красноярском крае в девяти территориях начался отопительный сезон

В Норильске, Большемуртинском, Таймырском, Долгано-Ненецком, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском и части Мотыгинского района в жилые дома и на соцобъекты начали подавать тепло. Кроме этого, к теплу подключили социальные объекты Пировского района, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Решение каждое муниципальное образование принимает самостоятельно. Если следовать постановлению Правительства РФ, отопительный сезон должен начаться не позднее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха была ниже 8° С.

— Отопительный сезон начинается раньше в северных муниципалитетах. В пос. Диксон он продолжается весь год. Мероприятия по подготовке к зиме объектов коммунального комплекса завершаются без срывов, усилия направлены на обеспечение надёжного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, — сказал Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

На данный момент завершается подготовка 1 325 котельных, более 4 100 км теплосетей, более 7 100 км водопроводных сетей, более 3 200 км сетей водоотведения и 51,1 млн кв. метров жилищного фонда.

Отметим, что в этом году общий объём средств из всех источников финансирования на подготовку к отопительному сезону — более 20 млрд рублей.

Также по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса в этом году 48 территориям из бюджета региона на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделили 1,02 млрд руб. вместо традиционных 400 млн руб. На эти средства муниципальные образования выполнят 189 неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности объектов ЖКХ.

Консультацию специалистов кол-центра по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг можно получить по телефону 8-800-333-70-07, +7(391)273-03-00 в рабочие дни с 9:00 до 20:00.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина