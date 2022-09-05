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Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 26 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
21:01 5 Сентября 2022
мошенничество, в красноярском крае, красноярск, происшествия, общество
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С начала года 5 081 житель края перевёл мошенникам 930 282 544 рублей. За неделю же жертвами интернет-преступников стали 194 человека, они перевели 26 314 003 руб.

Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков, сообщают в прокуратуре Красноярского края.

Например, 75-летняя жительница Кировского района через салоны сотовой связи за несколько дней совершила около 22 переводов для так называемого «спасения» своих сбережений. Мошенники по телефону представились ей сотрудниками правоохранительного органа и банка.

В общей сложности пенсионерка перевела злоумышленникам 2 млн 90 тыс. рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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